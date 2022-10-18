Українська тенісистка розгромила білоруску на турнірі в Мексиці та відмовилась потиснути їй руку

Марта Костюк вкотре продемонструвала свою принципову позицію.
Друга ракетка України Марта Костюк впевнено розібралася з білорускою Олександрою Саснович у першому колі турніру WTA 1000 в мексиканській Гвадалахарі.
Матч тривав годину та 8 хвилин. Українська тенісистка завдала суперниці нищівної поразки у двох сетах - 6:1, 6:3.
Після матчу українка відмовилась потиснути руку представниці країни-агресорки, яка виступає під нейтральним прапором. Тенісистки обмежилися торканням ракеток.
Зазначимо, що Костюк уже не вперше подібним жестом показує своє ставлення до тенісистів РФ і Білорусі. Наприклад, після матчу на US Open-2022 українка відмовилася потиснути руку експершій ракетці світу Вікторії Азаренко.
У наступному раунді змагань у Гвадалахарі Костюк зіграє проти представниці Греції Марії Саккарі. Поєдинок запланований на 19 жовтня.
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