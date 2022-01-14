Українська тенісистка розгромила росіянку та пробилася до основної сітки Australian Open

Леся Цуренко "всуху" обіграла пердставницю РФ у другій партії.
Українська тенісистка Леся Цуренко (№120 WTA) здобула путівку до основної сітки першого турніру Великого шолома у нинішньому сезоні - Austalian Open-2022.
У фіналі кваліфікації 32-річна українка не залишила шансів суперниці з Росії Еліні Аванесян (№214 WTA). Цуренко вистачило двох сетів, аби за годину та 9 хвилин розібратися з опоненткою - 6:4, 6:0.
Таким чином, Україна в основній сітці Australian Open буде представлена п'ятьма тенісистками. Автоматично туди потрапили Еліна Світоліна (№16 WTA), Марта Костюк (№50 WTA), Ангеліна Калініна (№51 WTA) та Даяна Ястремська (№102 WTA), які вже дізналися імена перших суперниць.
- Australian Open-2022 триватиме в Мельбурні від 17 до 30 січня;
- Чинною переможницею турніру є японка - Наомі Осака.
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