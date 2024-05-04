Українська тенісистка розгромила росіянку та стала чемпіонкою турніру в Грузії

У фіналі Дар'я Снігур не залишила шансів "нейтральній" Кірі Павловій з держави-агресорки.

Українська тенісистка Дар'я Снігур стала переможницею турніру ITF W50 у грузинській Лопоті.

22-річна уродженка Києва (№125 WTA) отримала перший номер посіву на цих змаганнях. У фіналі українка розбила росіянку Кіру Павлову (№461 WTA), яка через повномасштабне вторгення РФ до України була допущена до виступів лише в нейтральному статусі.

Вирішальний поєдинок тривав 1 годину 1 хвилину та завершився тріумфом нашої співвітчизниці над спортсмнкою з країни-агресорки з рахунком 6:1, 6:1.

У попередніх раундах Снігур пройшла "нейтральних" Дар'ю Зелінську і Евеліну Ласкевич, а також американку Кетрін Гаррісон. У півфіналі українка здолала ще одну "нейтральну" росіянку Анастасію Золотарьову.

Для Снігур перемога у Лопоті стала другим трофеєм цього сезону. У квітні Дар'я виграла турнір ІTF W50 у французькому Кальві.

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