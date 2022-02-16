Українська тенісистка сенсаційно переграла третю ракетку світу та продовжила виступ на престижному турнірі в Дубаї

Ястремська пробилася до третього кола змагань.
Українська тенісистка Даяна Ястремська (№146 WTA) здобула ще одну перемогу в основі турніру WTA 500 у Дубаї.
У другому колі українка, яка стартувала у кваліфікації, розібралася у двох сетах з другою сіяною Барборою Крейчиковою з Чехії (№3 WTA) - 6:3, 7:6(3).
Це була друга зустріч тенісисток, тепер рахунок зрівнявся. Даяна здобула третю у кар'єрі перемогу над суперницями з топ-5. Раніше вона обіграла Кароліну Плішкову, яка на той момент була другою у світі, та американку Софію Кенін, яка займала п'ятий рядок світової класифікації.
У наступному раунді Ястремська зіграє проти Маркети Вондроушової (№38 WTA) або Варвари Грачової (№80 WTA).
- Раніше на престижному турнірі WTA 500 в Дубаї припинила боротьбу найкраща тенісистка України та 15 в світововому рейтингу Еліна Світоліна.
- Також на цьому турнірі виступила ще одна українка - Марта Костюк. Щоправда, вона ще в першому раунді програла білорусці Аріні Соболенко - 4:6, 1:6.
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