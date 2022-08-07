Українська тенісистка стала чемпіонкою парного турніру в США

Українська тенісистка Катерина Володько (раніше Бондаренко) у дуеті з представницею Індонезії Алділою Сутджіаді тріумфували на турнірі в американському Лексінгтоні.

Українсько-індонезійський дует здолали у фіналі турніру представниць США Джаду Харт та Далайну Хюїт.

Через дощ у Лексінгтоні матч був зіграний у залі.

Для Володько це другий титул ITF цього року. У лютому Катерина разом із Керол Чжао з Канади виграла турнір W25 у Канкуні (Мексика). Загалом в активі українки п'ять парних перемог на змаганнях ITF, три титули WTA та один на Australian Open-2008.

Нагадаємо, що український тенісист Олександр Овчаренко тріумфував на змаганнях у парному розряді на турнірі в Сербії.

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