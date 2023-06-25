Українська тенісистка стала чемпіонкою парного турніру WTA у Бірмінгемі

Марта Костюк виграла свій третій трофей у кар'єрі на рівні WTA.

Українська тенісистка Марта Костюк тріумфувала на турнірі WTA 250 у парному розряді у Бірмінгемі.

20-річна киянка здобула трофей у дуеті з чешкою Барборою Крейчиковою.

У фіналі турніру українсько-чеський тандем за два сети обіграв дует Сторм Гантер (Австралія) / Аліша Паркс (США).

Матч тривав одну годину та 30 хвилин. Костюк і Крейчикова перемогли з рахунком 2:6, 6:7(7).

Rothesay Classic Dubs Champions! @BKrejcikova and @marta_kostyuk defeat Parks and Hunter 6-2, 7-6(7) to take home the title at Birmingham! #RothesayClassic pic.twitter.com/q4uGEo57yo — wta (@WTA) June 25, 2023

Таким чином, Костюк здобула свій дебютний трав'яний трофей у кар'єрі. Для Марти це другий титул на рівні WTA у парному розряді та третій загалом.

Єдиний особистий трофей на рівні WTA українка виграла у березні на турнірі в Остіні (США).

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