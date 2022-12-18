Українська тенісистка стала переможницею парного турніру у Франції

Українська тенісистка Марта Костюк в парі з грузинкою Оксаною Калашніковою тріумфувала на турнірі WTA 125 у французькому Ліможі.

У фіналі українсько-грузинський тандем обіграв Алісію Барнетт та Олівію Ніколлз із Великої Британії. Матч тривав одну годину 9 хвилин і завершився за два сети – 7:5, 6:1.

У першому сеті Костюк та Калашнікова вели 5:1, проте британки змогли зрівняти рахунок, вигравши чотири гейми поспіль. Однак далі Марта і Оксана оформили брейк і довели партію до перемоги. А ось у другому сеті вони вже не залишили суперницям жодних шансів.

Для Костюк це другий парний титул WTA цього року. У вересні Марта разом з Терезою Мартінцовою із Чехії перемогли на турнірі WTA 250 у словенському Порторожі.

Раніше повідомлялося, що перша ракетка України Ангеліна Калініна виграла одиночний турнір у Ліможі.

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