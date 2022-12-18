Українська тенісистка стала переможницею парного турніру у Франції

Марта Костюк разом з грузинкою Оксаною Калашніковою стала чемпіонкою змагань у Ліможі.
Українська тенісистка Марта Костюк в парі з грузинкою Оксаною Калашніковою тріумфувала на турнірі WTA 125 у французькому Ліможі.
У фіналі українсько-грузинський тандем обіграв Алісію Барнетт та Олівію Ніколлз із Великої Британії. Матч тривав одну годину 9 хвилин і завершився за два сети – 7:5, 6:1.
У першому сеті Костюк та Калашнікова вели 5:1, проте британки змогли зрівняти рахунок, вигравши чотири гейми поспіль. Однак далі Марта і Оксана оформили брейк і довели партію до перемоги. А ось у другому сеті вони вже не залишили суперницям жодних шансів.
Для Костюк це другий парний титул WTA цього року. У вересні Марта разом з Терезою Мартінцовою із Чехії перемогли на турнірі WTA 250 у словенському Порторожі.
Раніше повідомлялося, що перша ракетка України Ангеліна Калініна виграла одиночний турнір у Ліможі.
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