Українська тенісистка стала переможницею парного турніру WTA у Брисбені

Українська тенісистка Людмила Кіченок разом з латвійкою Оленою Остапенко виграли парний турнір WTA 500 в австралійському Брисбені.

У фіналі українсько-латвійський дует переміг Грет Міннен (Бельгія) та Хізер Вотсон (Велика Британія).

Вирішальний матч турніру тривав годину та 21 хвилину. Гра завершилася з рахунком 7:5, 6:2 на користь Кіченок і Остапенко.

"Я б хотіла присвятити нашу сьогоднішню перемогу українському народу, який щодня веде важку боротьбу", – сказала Кіченок після фінального матчу.

Introducing the first champions of the Brisbane International



Kichenok and Ostapenko triumph in the women's doubles defeating Minnen/Watson in straight sets 7-5 6-2 #BrisbaneTennis pic.twitter.com/7lp8VYEpPu — Brisbane International (@BrisbaneTennis) January 6, 2024

Для Кіченок та Остапенко це третій спільний титул у кар'єрі – раніше українка та латвійка перемагали на турнірі WTA 250 у Бірмінгемі та WTA 1000 у Цинциннаті.

Загалом це дев'ятий парний трофей на рівні WTA для Людмили Кіченок, перший – від 2022 року. Чотири з них вона виграла в тандемі зі своєю сестрою Надією Кіченок.

Таким чином, Людмила Кіченок стала першою українською тенісисткою, яка здобула трофей 2024 року.

Невдовзі ще один титул нашій країні може принести Еліна Світоліна, яка позмагається з американкою Корі Гауфф у фіналі турніру WTA 250 у новозеландському Окленді.

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