Українська тенісистка стала переможницею парного турніру WTA у Цинциннаті

У фіналі українсько-латвійський дует обіграв американку Ніколь Меліхар-Мартінес та австралійку Еллен Перес.

Матч тривав 1 годину 24 хвилини. Кіченок та Остапенко здолали своїх суперниць за два сети - 7:6 (5), 6:3.

Continuing a stellar season @LKichenok & @JelenaOstapenk8 win their biggest title to date at @CincyTennis, marking their second team title of the year pic.twitter.com/8GZiZ96NwG — wta (@WTA) August 21, 2022

Додамо, що перед цим українсько-латвійська пара виграла два матчі за день. У чвертьфіналі Кіченок та Остапенко прибрали зі свого шляху представницю Казахстану Анну Даниліну та Беатріс Хаддад Маю з Бразилії, а в півфіналі здолали бельгійку Елізе Мертенс та росіянку Вероніку Кудерметову, яка через повномасштабне вторгнення РФ до України виступає в нейтральному статусі.

Перемога в Цинциннаті - другий спільний тріумф Кіченок та Остапенко у кар'єрі. У червні вони виграли парний турнір у Бірмінгемі, після чого дійшли до фіналу турніру в Істборні, але знялися з вирішального матчу через травму латвійської тенісистки.

Раніше повідомлялося про скандальний інцидент у Цинциннаті. Під час матчу кваліфікації турніру в вболівальницю з українським прапором змушували покинути трибуни. Це трапилося на матчі між росіянками Анною Калінською і Анастасією Потаповою.

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