Українська тенісистка в напруженій боротьбі пробилася до фіналу кваліфікації турніру в Мадриді

Українка Даяна Ястремська в непростому матчі перемогла американку Медісон Бренгл та вийшла до фіналу кваліфікації турніру WTA1000 в столиці Іспанії.
Наша співвітчизниця, яка наразі посідає 92-ге місце у світовому рейтингу, за три сети обіграла представницю США (№54 WTA).
Матч завершився з рахунком 2:6, 6:2, 6:4 на користь 21-річної уродженки Одеси.
За вихід до основної сітки Ястремська зіграє проти француженки Армоні Тан.
Додамо, що ще дві українські тенісистки - Марта Костюк та Ангеліна Калініна - розпочнуть виступи на турнірі в Мадриді вже з першого кола основної сітки.
Раніше ТСН Проспорт повідомляв, що українська тенісистка Катаріна Завацька успішно стартувала на турнірі у Загребі, обігравши етнічну росіянку.
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