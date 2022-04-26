Українська тенісистка в напруженій боротьбі пробилася до фіналу кваліфікації турніру в Мадриді

Українська тенісистка в напруженій боротьбі пробилася до фіналу кваліфікації турніру в Мадриді

Українка Даяна Ястремська в непростому матчі перемогла американку Медісон Бренгл та вийшла до фіналу кваліфікації турніру WTA1000 в столиці Іспанії.

Наша співвітчизниця, яка наразі посідає 92-ге місце у світовому рейтингу, за три сети обіграла представницю США (№54 WTA).

Матч завершився з рахунком 2:6, 6:2, 6:4 на користь 21-річної уродженки Одеси.

За вихід до основної сітки Ястремська зіграє проти француженки Армоні Тан.

Додамо, що ще дві українські тенісистки - Марта Костюк та Ангеліна Калініна - розпочнуть виступи на турнірі в Мадриді вже з першого кола основної сітки.

Раніше ТСН Проспорт повідомляв, що українська тенісистка Катаріна Завацька успішно стартувала на турнірі у Загребі, обігравши етнічну росіянку.

Читайте також:

Могли використати для пропаганди: організатори Wimbledon пояснили, чому усунули росіян та білорусів

"Відсиджуватися не буду": відомий тенісист Стаховський виїхав з України до Будапешта

"Між нашими народами прірва": Цуренко відповіла російському тенісисту, який назвав усунення від Wimbledon безглуздим