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Українська тенісистка вибила експершу ракетку світу на старті турніру WTA у Сан-Дієго

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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Українська тенісистка вибила експершу ракетку світу на старті турніру WTA у Сан-Дієго

Ангеліна Калініна / Фото: Associated Press

Ангеліна Калініна здобула перемогу над Кароліною Плішковою.

Друга ракетка України Ангеліна Калініна успішно стартувала на турнірі WTA 500 в американському Сан-Дієго.

У першому колі основної сітки 26-річна уродженка Нової Каховки (№28 WTA) обіграла колишню першу ракетку світу – Кароліну Плішкову з Чехії (№34 WTA).

Трисетовий поєдинок завершився з рахунком 7:6, 0:6, 6:3 на користь нашої співвітчизниці.

В 1/8 фіналу змагань у Сан-Дієго українка зустрінеться з ще однією представницею Чехії – Барборою Крейчиковою (№13 WTA), посіяною на турнірі під 4-м номером.

Додамо, що 12 вересня свій матч стартового раунду у Сан-Дієго також проведе українка Марта Костюк. Її суперницею буде полька Магда Лінетт.

Нагадаємо, на останньому в сезоні турнірі Grand Slam – US Open-2023 – Калініна зупинилася в першому колі, поступившись іспанці Сарі Соррібес-Тормо (4:6, 5:7).

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Дата публікації
Перегляди
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