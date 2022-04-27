Українська тенісистка виборола право зіграти в основній сітці престижного турніру в Мадриді

Українська тенісистка виборола право зіграти в основній сітці престижного турніру в Мадриді

Українка Даяна Ястремська пройшла кваліфікацію турніру WTA1000 в столиці Іспанії.

Напередодні Даяна в непростому матчі перемогла американку Медісон Бренгл (№54 WTA). А тепер у фіналі кваліфікації Ястремська, яка наразі посідає 92-ге місце у світовому рейтингу, обіграла француженку Армоні Тан (№107 WTA).

21-річна уродженка Одеси виявилася сильнішою за суперницю у двох сетах - 6:2, 7:6.

Таким чином, Ястремська вийшла до основної сітки турніру в Мадриді. Всього в основній сітці мадридського турніру виступлять три українки - Ястремська, а також Марта Костюк та Ангеліна Калініна, які стартують на турнірі в Мадриді з першого кола основної сітки.

Костюк і Калініна вже знаю імена перших своїх суперниць в основній сітці. Марта зіграє з представницею Данії Кларою Таусон, а Ангеліна позмагається з американкою Слоан Стівенс.

Раніше ТСН Проспорт повідомляв, що українська тенісистка Катаріна Завацька успішно стартувала на турнірі у Загребі, обігравши етнічну росіянку.

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