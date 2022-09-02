Українська тенісистка відмовилася потиснути руку зірковій білорусці після матчу на US Open (відео)

20-річна Костюк поступилася білорусці на шляху до третього раунду US Open - 2:6, 3:6. Після матчу українка відмовилася потиснути руку суперниці.

Спортсменки обмежилися дотиком ракеток замість традиційного рукостискання. За словами Костюк, у такий спосіб вона висловила невдоволення тим, що Азаренко відкрито не засудила повномасштабну війну, яку Росія за сприяння Білорусі розв'язала проти України.

Марта додала, що Азаренко жодного разу не говорила з нею особисто про своє ставлення до війни.

"Це моє рішення, тому що ніхто з них публічно не засудив війну та дії своїх урядів. А я не можу таке підтримувати... Вона - чудова суперниця. Але це ніяк не пов'язано з тим, що вона і людина", - наголосила Костюк.

Своєю чергою, 33-річна Азаренко заявила, що не була здивована, коли українка простягнула їй ракетку замість руки. Вона також заявила, що неодноразово намагалася вийти на контакт із Костюк через Жіночу асоціацію тенісу (WTA).

"Я не думаю, що варто робити з цього щось важливе. Я завжди тисну руки своїм опоненткам", - прокоментувала білоруска.

Додамо, що раніше Костюк публічно розкритикувала ідею запрошення Азаренко на благодійний матч від US Open для збирання коштів на допомогу Україні, який відбувся 24 серпня. Після обурення з боку української тенісистки організатори не допустили білоруску до участі в заході.

Нагадаємо, на US Open-2022 більше не залишилося представниць України. Відкритий чемпіонат США триватиме від 29 серпня до 11 вересня 2022 року.

Читайте також:

Скандал на US Open: 16-річну тенісистку після перемоги поплескали по сідницях її батько і тренер (відео)

Перша ракетка України знялася з US Open-2022: відома причина

Українка Снігур зачохлила ракетку на US Open після сенсаційного тріумфу над експершою ракеткою світу