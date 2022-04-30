Українська тенісистка виграла перший парний титул у кар'єрі

Українка Катаріна Завацька стала переможницею 60-тисячника ITF у Загребі у парному розряді.

У вирішальному матчі Катаріна у дуеті з Анастасією Детюк із Чехії переграла Ліну Гьорческу із Північної Македонії та Ірину Хромачову - 2:1 (6:4, 6:7 (5), 11:9).

Теніситки провели на корті 1 годину 56 хвилин. За цей час Завацька і Детюк не виконали жодного ейсу і припустилися однієї подвійної помилки.

Для Катаріни це перший парний титул у кар'єрі. Раніше вона вигравала турніри лише в одиночному розряді.

Нагадаємо, що українська тенісистка Даяна Ястремська подолала перше коло елітного турніру WTA 1000 в Мадриді.

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