Українська тенісистка вирішила бойкотувати благодійний матч US Open через представників країн-агресорок

Українська тенісистка Марта Костюк відмовилася брати участь у благодійному заході US Open, оскільки туди також запросили росіян і білорусів.
Організатори US Open-2022 запланували на 24 серпня благодійний захід для збирання коштів на допомогу Україні за участю топгравців. Однак запрошення взяти участь у виставковому поєдинку отримали, зокрема, російські та білоруські гравці.
Саме це обурило українську тенісистку Марту Костюк. У коментарі btu.org.ua вона заявила, що відмовилася від участі в заході через представників країн-агресорок.
"Звичайно, я отримала запрошення. Гадаю, усі наші гравці його отримали. Коли дізналися я та Леся Цуренко - кажу зараз тільки про нас, бо ми ні в кого не питали, - що на заході будуть представники Росії чи Білорусі, я одразу сказала, що брати участь у цьому не буду.
По-перше, в українських спортсменів ніхто не запитав, чи є у них таке бажання, аби хтось з цих гравців був присутнім. Це, звісно, нікому нецікаво. Це День незалежності України, але що думають українці - це нецікаво, так?
По-друге, незрозуміла причина того, що вони покликали Вікторію Азаренко. Від неї не було жодної відкритої допомоги в наш бік. Зі мною вона не спілкувалася, але мені відомо, що вона спілкувалася із Сергієм Стаховським, з Гаелем Монфісом у Мадриді. Зі мною особисто жодного діалогу не було, хоча не можна сказати, що я була непомітною. Можливо, я не настільки помітна, тому що в мене недостатньо високий рейтинг, аби зі мною поговорити. Але я кажу не про це, а про те, що від самого початку війни я була достатньо активною. Я була однією з тих, хто частіше коментував війну, хто також відкрито підтримала бан гравців, і що це взагалі неприпустимо - те, що відбувається. І хоча я була однією з найактивніших у своїх висловлюваннях, зі мною в неї не було жодних контактів. Бажання поговорити, напевне, теж не було.
Тож я не розумію, чому саме її покликали, я не можу зрозуміти, чому вона взагалі на це йде. Знаючи, які в неї стосунки з нами усіма. Не було такого, аби вона з нами з усіма зустрілася та сказала: "Прошу, от вам 10 тисяч - ви знаєте, кому потрібно допомогти". Такого навіть близько не було. З нами у неї жодних особистих хороших стосунків немає.
Я не розумію, власне, наскільки це по-людяному. Чому вона це робить і чому на це йде. Чисто по-людськи, адже вона знає з наших слів, як ми не можемо їх терпіти тут, як ми хочемо, аби їх не було на жодному турнірі, як в Англії. Попри це, вона йде на це. З нами вона навіть не спілкується, а тут просто бере й робить. Я не можу зрозуміти, чому? Чому не може сказати Турам: "Слухайте, українці реально проти, давайте я не дратуватиму їх ще більше, не буду їх провокувати". Чому не можна так сказати? Це я емоційно кажу, звісно. Але ж ми сидимо, розмовляємо про це і просто не розуміємо, що відбувається", - сказала Костюк.
Що стосується Азаренко, то їй нещодавно Канада відмовила у видаванні візи. Тож вона не змогла потрапити на турнір у Торонто. Раніше білоруска виступала проти того, аби Wimbledon забороняв брати участь у змаганнях тенісистам країн-агресорок.
Додамо, що US Open усе ж ухвалив рішення допустити до турніру спортсменів із РФ та РБ, хоча раніше зазначалося, що вони можуть піти шляхом Wimbledon.
- US Open відбудеться від 29 серпня до 11 вересня 2022 року.
- На Відкритому чемпіонаті США зіграють в основній сітці й чотири українки: Ангеліна Калініна, Марта Костюк, Даяна Ястремська та Леся Цуренко. Дар’я Снігур, Катерина Байндль та Катаріна Завацька зіграють у кваліфікації останнього цього сезону турніру "Великого шолома".
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