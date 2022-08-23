Українська тенісистка вирішила бойкотувати благодійний матч US Open через представників країн-агресорок

Організатори US Open-2022 запланували на 24 серпня благодійний захід для збирання коштів на допомогу Україні за участю топгравців. Однак запрошення взяти участь у виставковому поєдинку отримали, зокрема, російські та білоруські гравці.

Саме це обурило українську тенісистку Марту Костюк. У коментарі btu.org.ua вона заявила, що відмовилася від участі в заході через представників країн-агресорок.

"Звичайно, я отримала запрошення. Гадаю, усі наші гравці його отримали. Коли дізналися я та Леся Цуренко - кажу зараз тільки про нас, бо ми ні в кого не питали, - що на заході будуть представники Росії чи Білорусі, я одразу сказала, що брати участь у цьому не буду.

По-перше, в українських спортсменів ніхто не запитав, чи є у них таке бажання, аби хтось з цих гравців був присутнім. Це, звісно, нікому нецікаво. Це День незалежності України, але що думають українці - це нецікаво, так?

По-друге, незрозуміла причина того, що вони покликали Вікторію Азаренко. Від неї не було жодної відкритої допомоги в наш бік. Зі мною вона не спілкувалася, але мені відомо, що вона спілкувалася із Сергієм Стаховським, з Гаелем Монфісом у Мадриді. Зі мною особисто жодного діалогу не було, хоча не можна сказати, що я була непомітною. Можливо, я не настільки помітна, тому що в мене недостатньо високий рейтинг, аби зі мною поговорити. Але я кажу не про це, а про те, що від самого початку війни я була достатньо активною. Я була однією з тих, хто частіше коментував війну, хто також відкрито підтримала бан гравців, і що це взагалі неприпустимо - те, що відбувається. І хоча я була однією з найактивніших у своїх висловлюваннях, зі мною в неї не було жодних контактів. Бажання поговорити, напевне, теж не було.

Тож я не розумію, чому саме її покликали, я не можу зрозуміти, чому вона взагалі на це йде. Знаючи, які в неї стосунки з нами усіма. Не було такого, аби вона з нами з усіма зустрілася та сказала: "Прошу, от вам 10 тисяч - ви знаєте, кому потрібно допомогти". Такого навіть близько не було. З нами у неї жодних особистих хороших стосунків немає.

Я не розумію, власне, наскільки це по-людяному. Чому вона це робить і чому на це йде. Чисто по-людськи, адже вона знає з наших слів, як ми не можемо їх терпіти тут, як ми хочемо, аби їх не було на жодному турнірі, як в Англії. Попри це, вона йде на це. З нами вона навіть не спілкується, а тут просто бере й робить. Я не можу зрозуміти, чому? Чому не може сказати Турам: "Слухайте, українці реально проти, давайте я не дратуватиму їх ще більше, не буду їх провокувати". Чому не можна так сказати? Це я емоційно кажу, звісно. Але ж ми сидимо, розмовляємо про це і просто не розуміємо, що відбувається", - сказала Костюк.

Що стосується Азаренко, то їй нещодавно Канада відмовила у видаванні візи. Тож вона не змогла потрапити на турнір у Торонто. Раніше білоруска виступала проти того, аби Wimbledon забороняв брати участь у змаганнях тенісистам країн-агресорок.

Додамо, що US Open усе ж ухвалив рішення допустити до турніру спортсменів із РФ та РБ, хоча раніше зазначалося, що вони можуть піти шляхом Wimbledon.

US Open відбудеться від 29 серпня до 11 вересня 2022 року.

На Відкритому чемпіонаті США зіграють в основній сітці й чотири українки: Ангеліна Калініна, Марта Костюк, Даяна Ястремська та Леся Цуренко. Дар’я Снігур, Катерина Байндль та Катаріна Завацька зіграють у кваліфікації останнього цього сезону турніру "Великого шолома".

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