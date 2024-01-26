Українська тенісистка вийшла до фіналу парного турніру Australian Open-2024

Українка Людмила Кіченок в парі з латвійкою Оленою Остапенко пробилася до вирішального матчу мейджора.

Українська тенісистка Людмила Кіченок вийшла до фіналу парного розряду Australian Open-2024.

У півфіналі Відкритого чемпіонату Австралії 31-річна українка в дуеті з латвійкою Оленою Остапенко перемогла тандем Габріела Дабровскі (Канада) / Ерін Раутліфф (Нова Зеландія).

Матч тривав 1 годину 35 хвилин і завершився тріумфом українсько-латвійської пари з рахунком 7:5, 7:5.

За проведений на корті час Людмила та Олена виконали 2 подачі навиліт і припустилися 5 подвійних помилок.

Людмила Кіченок вперше в кар'єрі пробилася до фіналу жіночого парного турніру серії Grand Slam. Вона є чинною чемпіонкою змішаного парного розряду Wimbledon.

До цього Людмила разом з Остапенко двічі зупинялася в півфіналі парних змагань Великого шолома – на Roland Garros (2022) та Wimbledon (2022).

Україна втретє в історії буде представлена у фіналі турніру Grand Slam парного розряду. 2008 року титул на Australian Open виграли сестри Альона та Катерина Бондаренко, а 1999 року Олена Татаркова програла парний фінал Wimbledon.

У фіналі Australian Open-2024 Кіченок та Остапенко зіграють проти дуету Се Шувей (Тайвань) та Елізе Мертенс (Бельгія), які мають статус других сіяних на цьому турнірі. Вирішальний матч відбудеться в неділю, 28 січня.

Нагадаємо, напередодні українська тенісистка Даяна Ястремська поступилася китаянці Чжен Ціньвень та не зуміла вийти до фіналу одиночного жіночого розряду Australian Open-2024.

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