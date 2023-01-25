Українська тенісистка вийшла до півфіналу парного турніру Australian Open-2023

Марта Костюк вперше в кар'єрі зіграє в 1/2 фіналу змагань Grand Slam.

Українська тенісистка Марта Костюк вийшла до півфіналу Australian Open-2023 в парному розряді.

20-річна уродженка Києва в 1/4 фіналу разом з румункою Єленою-Габріелою Русе перемогла четвертих сіяних австралійку Сторм Сандерс та бельгійку Елізе Мертенс.

Поєдинок тривав три сети та завершився на користь українського-румунського дуету з рахунком 7:6, 2:6, 6:4.

Марта вперше в кар'єрі пробилася до півфіналу парного розряду Australian Open. Раніше її найкращим результатом у парі був чвертьфінал Roland Garros (2020, 2022). Майбутній півфінал стане для Костюк першим на турнірах "Великого шолома".

За путівку до фіналу Костюк та Русе позмагаються з лідерками посіву Барборою Крейчиковою та Катериною Синяковою з Чехії.

Додамо, що до чвертьфіналу Костюк та Русе пробилися, обігравши чеський тандем Міріам Колодзеєва / Маркета Вондроушова.

Нагадаємо, з одиночного турніру Australian Open-2023 Марта вилетіла в 1/16 фіналу, поступившись третій ракетці світу американці Джессіці Пегулі – 0:6, 2:6.

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