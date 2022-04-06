Українська тенісистка вперше у кар'єрі обіграла суперницю з топ-20 рейтингу WTA

Українська тенісистка вперше у кар'єрі обіграла суперницю з топ-20 рейтингу WTA

Калініна здолала п'яту сіяну на турнірі у Чарльстоні.

Українська тенісистка Ангеліна Калініна (№42 WTA) продовжує виступ на турнірі WTA 500 у Чарльстоні.

У другому колі змагань українка перемогла представницю Казахстану Олену Рибакіну(№18 WTA) – 6:4, 2:6, 6:4.

Матч тривав 2 години 18 хвилин. Українка двічі подала навиліт, допустила 2 подвійні помилки та реалізувала 5/11 брейк-пойнтів.

Це була перша зустріч тенісисток. Ангеліна вперше переграла суперницю з топ-20 світового рейтингу, раніше було п'ять поразок.

У наступному раунді Калініна змагатиметься проти 12-ї сіяної Алізе Корне з Франції.

Нагадаємо, що українська фехтувальниця Катерина Буденко завоювала "бронзу" на чемпіонті світу серед юніорів та кадетів, що триває у Дубаї.

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