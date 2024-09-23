Українська тенісистка встановила національний рекорд і повторила досягнення Світоліної

Людмила Кіченок стала третьою ракеткою світу у жіночому парному розряді.
Українська тенісистка Людмила Кіченок піднялася на третю позицію у світовому рейтингу в парному розряді.
Сталося це після того, як вона разом з латвійкою Оленою Остапенко стала чемпіонкою парного розряду US Open-2024.
Порівняно з попереднім рейтингом Людмила поліпшила своє становище на дві сходинки і таким чином встановила новий рекорд України у парному розряді, оновивши власне досягнення.
Крім оновлення національного рекорду у парному розряді, Людмила також повторила абсолютний рекорд України в усіх світових тенісних рейтингах. Раніше у вересні 2017 року Еліна Світоліна стала третьою ракеткою світу в одиночному розряді.
Поточний рейтинг WTA у парному розряді (топ-5)
1. Катержина Синякова (Чехія) – 8780 очок
2. Ерін Рутліфф (Нова Зеландія) – 7645
3. Людмила Кіченок (Україна) – 6165 (+2)
4. Габріела Дабровські (Канада) – 6125
5. Олена Остапенко (Латвія) – 5948 (+1)
За свою кар'єру Людмила Кіченок виграла 11 парних титулів WTA, що також є національним рекордом для парного тенісу.
Вона є дворазовою переможницею турнірів Grand Slam. Окрім завоювання титулу в жіночому парному розряді US Open-2024, вона тріумфувала в змішаному парному розряді Wimbledon-2023.
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