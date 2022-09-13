Українська тенісистка, яка створила гучну сенсацію на US Open, потужно стартувала на турнірі у Франції

Українська тенісистка Дар'я Снігур розгромною перемогою розпочали виступи на турнірі ITF у французькому Ле-Небурі.

20-річна українка без проблем розібралася з південнокорейською тенісисткою Пак Со Хьон.

Снігур розгромила свою суперницю в обох сетах, сумарно віддавши їй лише два гейми - 6:1, 6:1.

У другому колі змагань Дар'я зіграє з переможницею матчу Поліна Кудерметова (Росія, нейтральний статус) - Емма Лене (Франція).

Додамо, що ще одна українка Надія Колб не зуміла подолати перше коло турніру в Ле-Небурі, поступившись бельгійці Магалі Кемпен - 4:6, 3:6.

Нагадаємо, не нещодавньому US Open-2022 Снігур дійшла до другого кола, що стало її найкращим результатом у кар'єрі на турнірах Великого шолома. Перед цим Дар'я створила гучну сенсацію, у першому колі вибивши експершу ракетку світу румунку Сімону Халеп.

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