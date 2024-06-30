Українська тенісистка з яскравим камбеком у фіналі виграла парний турнір в Істборні

Українська тенісистка Людмила Кіченок та латвійка Олена Остапенко виграли парний турнір WTA 500 в Істборні.

У фіналі українського-латвійський дует здобув вольову перемогу над першими сіяними – канадкою Габріелою Дабровскі та новозеландкою Ерін Раутліфф.

Драматичний матч тривав майже дві години та завершився з рахунком 5:7, 7:6, 10:8.

За проведений на корті час Кіченок та Остапенко виконали 5 подач навиліт, зробили 5 подвійних помилок і використали 1 з 5 брейкпойнтів.

Last team standing



Lyudmyla Kichenok & @JelenaOstapenk8 win a 5-7, 7-6(2), 10-8 thriller over Dabrowski & Routliffe to take the Eastbourne title!#RothesayInternational pic.twitter.com/PPQMC4hLow — wta (@WTA) June 29, 2024

Таким чином, Людмила та Олена здобули свій четвертий спільний трофей та другий на траві.

Загалом це ювілейний, 10-й парний титул WTA у кар'єрі Людмили Кіченок.

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