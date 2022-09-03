Українська тенісистка здійснила камбек і вийшла до 1/8 фіналу парного турніру US Open

Українка Людмила Кіченок у парі з латвійкою Оленою Остапенко пробилися до третього кола основної сітки парного турніру US Open-2022.

У другому раунді US Open українсько-латвійський дует обіграв угорку Анну Бондар та бельгійку Грет Міннен.

Поєдинок вийшов надзвичайно напруженим. Кіченок та Остапенко "всуху" прогали перший сет, але потім зібралися та помстилися суперницям у другій партії. У третьому сеті Кіченок та Остапенко вирвали перемогу на тай-брейку.

Сумарно тенісистки провели на корті 1 годину 50 хвилин. Підсумковий рахунок зустрічі - 0:6, 6:2, 7:6.

В 1/8 фіналу Кіченок та Остапенко зустрінуться з переможницями матчу Каролін Гарсія / Крістіна Младенович (обидві - Франція) - Надя Подороска (Аргентина) / Маяр Шериф (Єгипет).

Нагадаємо, в одиночному розряді US Open-2022 більше не залишилося представниць України. Відкритий чемпіонат США триватиме від 29 серпня до 11 вересня 2022 року.

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