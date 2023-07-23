Українська тенісистка здобула дві перемоги за день і вийшла до фіналу турніру WTA у Будапешті

У вирішальному матчі Катерина Байндль зіграє проти суперниці з країни-агресорки.

Українська тенісистка Катерина Байндль пробилася до фіналу турніру серії WTA 250 в угорському Будапешті.

29-річна українка виграла одразу два матчі упродовж одного дня. Спершу Катерина у чвертьфіналі обіграла угорку Фанні Штолар – 7:6, 6:3. Цей поєдинок було перенесено з п'ятниці на суботу через погодні умови.

А вже за кілька годин Байндль знову вийшла на корт, у півфінальній зустрічі проти американки Клер Лю. Гра завершилася перемогою українки – 7:5, 7:6.

Таким чином, Катерина вийшла до першого фіналу на турнірах WTA від листопада 2022 року. Востаннє Байндль це вдавалося на турнірі WTA 125 у Чилі. Тоді українка програла представниці Єгипту Маяр Шериф.

У фіналі турніру у Будапешті суперницею Байндль стане росіянка Марія Тимофеєва, яка через війну в Україну допущена до змагань лише в нейтральному статусі. Вирішальний матч відбудеться в неділю, 23 липня.

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