Українська тенісистка здобула вольову перемогу над чемпіонкою Wimbledon на старті турніру в Пекіні

Ангеліна Калініна оформила яскравий камбек у матчі з Маркетою Вондроушовою.

Українська тенісистка Ангеліна Калініна пробилася до другого кола турніру WTA 1000 у Пекіні (Китай).

У стартовому матчі 26-річна уродженка Нової Каховки здобула вольову перемогу над восьмою ракеткою світу Маркетою Вондроушовою з Чехії.

Трисетовий поєдинок тривав одну годину та 47 хвилин. Українка програла перший сет з рахунком 1:6, але зуміла зібратися та обіграли свою суперницю у двох наступних партіях – 6:4, 6:1.

Зазначимо, що Вондроушова є чинною чемпіонкою Wimbledon. У фіналі мейджора чешка обіграла Онс Жабер з Тунісу, а перед цим у півфіналі перемогла українку Еліну Світоліну.

У наступному раунді Калініна зустрінеться з австралійкою Дарією Савіль. Матч відбудеться 2 жовтня.

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