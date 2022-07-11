Українська тенісистка здобула впевнену перемогу на старті турніру в Будапешті

Українка Леся Цуренко вдало розпочала виступи на турнірі WTA 250 в угорському Будапешті.

У першому колі Цуренко (№97 WTA) виявилася сильнішою за представницю Бразилії Кароліну Мелігені Алвіс (№181 WTA).

Матч тривав 1 годину 23 хвилини і завершився перемогою українки за два сети - 6:4, 6:1.

Упродовж зустрічі Леся жодного разу не подала навиліт, не припускалася подвійних помилок та реалізувала 4 з 7 брейкпойнтів.

В 1/8 фіналу Цуренко зіграє проти переможниці матчу Каміла Рахімова - Олена Габріела Рузе.

Нагадаємо, Цуренко показала найкращий результат серед українок на Wimbledon-2022, зупинившись у третьому колі. До 1/8 фіналу Лесю не пустила представниця Німеччини Юле Німаєр.

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