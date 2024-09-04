Українська тенісистка здолала росіянку і вийшла до півфіналу парного розряду US Open-2024

Людмила Кіченок вперше в кар'єрі дісталася 1/2 фіналу Відкритого чемпіонату США.
Українська тенісистка Людмила Кіченок пробилася до півфіналу US Open-2024 в парному розряді.
У чвертьфіналі 32-річна уродженка Дніпра в дуеті з латвійкою Оленою Остапенко обіграли уродженку Москви Анну Даниліну, яка зараз представляє Казахстан, та "нейтральну" тенісистку з російським паспортом Ірину Хромачову – 7:6, 6:4.
Відеоогляд матчу
Людмила вперше в кар'єрі вийшла до півфіналу US Open. Раніше її найкращим результатом на цьому мейджорі був чвертьфінал 2019 року, де вона також виступала разом з Остапенко.
Українка вчетверте в кар'єрі дісталася півфіналу парного Grand Slam. Раніше вона робила це на Australian Open-2024, Roland Garros-2022 та Wimbledon-2022 .
У півфіналі Відкритого чемпіонату США суперницями Кіченок та Остапенко будуть Чан Хао-Чін з Тайваню та "нейтральна" росіянка Вероніка Кудерметова.
Нагадаємо, в одиночному розряді US Open-2024 представниць України більше не залишилося. Найбільш вдало серед українок виступили Еліна Світоліна та Марта Костюк, які зупинилися 1/16 фіналу.
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