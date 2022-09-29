Українська тенісистка знищила п'яту сіяну та вийшла до чвертьфіналу турніру в Іспанії

Українка Катаріна Завацька продовжує перемагати на турнірі ITF W60 у Сан-Себастьяні.

Українська тенісистка Катаріна Завацька пробилася до чвертьфіналу турніру ITF W60 у Сан-Себастьяні (Іспанія).

Українка впевнено обіграла п’яту сіяну турніру представницю Андорри Вікторію Хіменес Касінцеву у 1/8 фіналу турніру - 6:1, 6:4.

Тенісистки провели на корті 1 годину та 23 хвилини. У другому сеті Завацька поступалася з рахунком 2:4, після чого виграла чотири гейми поспіль.

Це була друга очна зустріч суперниць. Минулого сезону Завацька перемогла Касінцеву на турнірі ITF W60 у французькому Андрезьо-Бутеоні.

У чвертьфіналі Завацька зіграє з першою сіяною австрійкою Юлією Грабер.

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