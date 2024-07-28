Українська тенісистка знялася з Олімпіади-2024: стала відома причина

Українська тенісистка Ангеліна Калініна знялася з Олімпійських ігор-2024.

Про це повідомляється на офіційному сайті змагань.

На старті одиночного турніру 27-річна уродженка Нової Каховки повинна була зіграти проти нідерландки Аранчі Рус. Тепер в 1/32 фіналу українку замінить австралійка Олівія Гадецькі.

Як повідомив Суспільне Спорт тренер збірної України з тенісу Михайло Філімонов, через дощ та негоду, яка була у Парижі в суботу, 27 липня, у Калініної піднялась температура.

Таким чином, Ангеліна пропустить Олімпійські ігри-2024 через хворобу. Вона вже прокоментувала своє зняття з турніру.

"На жаль, вчора довго перебували на кортах, очікуючи на початок змагань. Весь цей час йшов дощ і сьогодні вранці я відчула біль в горлі. Звичайно, дуже засмутилася, адже зіграти на Олімпіаді і представляти свою країну, особливо в такий складний час, – це була велика мрія і честь для мене.

Але все ж вирішили не ризикувати, щоб не було ускладнень. Дякую всім за підтримку і бажаю перемог всім українським спортсменам" – сказала Калініна у коментарі для пресслужби НОК України.

Зазначимо, що Україну в одиночному тенісному турнірі на ОІ-2024 представлять Марта Костюк, Даяна Ястремська та Еліна Світоліна, а в парному розряді – дуети Марта Костюк / Даяна Ястремська та Людмила Кіченок / Надія Кіченок.

Перші матчі за участю українських тенісисток було заплановано на 27 липня, але через несприятливі погодні умови їх перенесли на 28 липня.

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