Українська тенісистка зупинилась за крок від фіналу парного турніру Australian Open-2023

Марта Костюк не змогла пробитися до вирішального матчу Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу.

Українська тенісистка Марта Костюк не зуміла вийти до фіналу Australian Open-2023 в парному розряді.

У півфіналі змагань 20-річна уродженка Києва в дуеті з румункою Єленою-Габріелою Русе поступилася лідеркам посіву Барборі Крейчиковій та Катерині Синяковій з Чехії.

Поєдинок тривав два сети. Українсько-румунський тандем програв з рахунком 2:6, 2:6.

Зазначимо, що Марта вперше в кар'єрі грала в півфіналі парного розряду на турнірах "Великого шолома". Раніше її найкращим результатом у парі був чвертьфінал Roland Garros (2020, 2022).

У фіналі парного турніру Australian Open-2023 чешки зіграють з японками Сюко Аоямою та Єною Сібахарою. Вирішальний матч за титул відбудеться в неділю, 29 січня.

Нагадаємо, до чвертьфіналу Костюк та Русе пробилися, обігравши чеський тандем Міріам Колодзеєва / Маркета Вондроушова. А путівку до півфіналу українка і румунка здобули завдяки перемозі над австралійкою Сторм Сандерс та бельгійкою Елізе Мертенс.

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