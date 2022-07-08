Українська тенісистка зупинилася за крок від фіналу парного розряду Wimbledon

Людмила Кіченок у парі з латвійською тенісисткою Оленою Остапенко в півфіналі Wimbledon програли чеському дуету Барбори Крейчикової та Катерини Синякової - 2:6, 2:6.

Матч тривав 1 годину 16 хвилин. За цей час Кіченок та Остапенко не виконали жодного ейсу та припустилися 5 подвійних помилок.

Чеські тенісистки взяли реванш за поразку минулого сезону у чвертьфіналі турніру WTA 1000 в Індіан-Веллс та перервали переможну серію Кіченок й Остапенко на траві. Вона тривала 10 матчів.

У фіналі парного турніру Wimbledon чешки зіграють з переможницями другого пів фіналу Мертенс (Бельгія) / Чжан (Китай) - Коллінз / Кравчик (США).

Зазначимо, що Людмила Кіченок - перша українська тенісистка за 16 років, яка дійшла до півфіналу парного турніру на Wimbledon. Востаннє це ставалося 2006 року. Тоді Тетяна Перебийніс та Юліана Федак зупинилися за крок до фіналу.

Додамо, що в червні Кіченок та Остапенко виграли парний турнір у Бірмінгемі - це їхній перший спільний тріумф у кар'єрі. Після цього вони дійшли до фіналу турніру в Істборні, але знялися з вирішального матчу через травму латвійської тенісистки.

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