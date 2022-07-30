Українська тенісистка зупинилася за крок від фіналу на турнірі WTA у Варшаві

У півфіналі Байндль (у минулому - Козлова), яка наразі посідає 190-те місце в рейтингу WTA, поступилася румунці Ані Богдан (№108 WTA).

Матч тривав 2 години та 14 хвилин. 28-річна українка зуміла нав'язати боротьбу своїй суперниці, але для перемоги цього виявилося замало. Як підсумок, поразка нашої співвітчизниці з рахунком 5:7, 5:7.

Для Катерини це був перший півфінал турніру серії WTA від липня минулого року, коли вона у польській Гдині програла майбутній чемпіонці, бельгійці Марині Заневській.

Додамо, що напередодні Байндль у трьох сетах здолала представницю Хорватії - Петру Мартич.

Нагадаємо, в грудні 2021 року українка вийшла заміж за німецького ексхокеїста Міхаеля Байндля, після чого виступає на турнірах під прізвищем свого чоловіка.

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