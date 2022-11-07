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Українська тенісистка зупинилася за крок від історичного фіналу парного Підсумкового турніру WTA

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публікації
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253
Час на прочитання
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Українська тенісистка зупинилася за крок від історичного фіналу парного Підсумкового турніру WTA

instagram.com/jelena.ostapenko

Людмила Кіченок в парі з латвійкою Оленою Остапенко не змогла подолати півфінальну стадію WTA Finals.

Українська тенісистка Людмила Кіченок завершила свої виступи на парному Підсумковому турнірі WTA, який триває в американському Форт-Ворті.

У півфіналі змагань наша 30-річна співвітчизниця в дуеті з латвійкою Оленою Остапенко не впоралася із лідерками посіву та чинними чемпіонками змагань – чешками Барборою Крейчиковою та Катержиною Синяковою.

Матч завершився поразкою українсько-латвійського тандему в двох сетах – 6:7 (5:7), 2:6.

Для українки та латвійки це був дебютний Підсумковий турнір в кар'єрі. Більше того, Людмила Кіченок – перша українська тенісистка за часів незалежності, якій вдалося пробитися на WTA Finals у парному розряді.

У фіналі Підсумкового турніру WTA Крейчикова та Синякова позмагаються з російсько-бельгійською парою Вероніки Кудерметової й Елізе Мертенс.

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Дата публікації
Перегляди
253
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