Проспорт
79
2 хв

Українська тенісистка на Roland Garros показала знищені росіянами корти у Києві

Олександра Олійникова привернула увагу світової спільноти до жахіть, які чинять російські окупанти з її батьківщиною.

Максим Приходько
Олександра Олійникова / © Facebook Федерації тенісу України

Українська тенісистка Олександра Олійникова після перемоги над "нейтральною" росіянкою Єленою Пріданкіною в першому колі Roland Garros-2026 показала зруйновані РФ корти в Києві.

25-річна спортсменка зробила це на офіційній пресконференції.

Олександра на своєму телефоні показала присутнім пошкоджений унаслідок масованої атаки російських окупантів у ніч проти 24 травня тенісний комплекс на Льодовому стадіоні.

"Ви можете побачити, що відбувається з нашими тенісними об'єктами. Багато наших спортсменів пішли на війну захищати Україну. Вони загинули. Хтось був убитий як цивільний у власному домі. І проблема в тому, що російські гравці тут є частиною пропаганди. Вони мовчать і таким чином підтримують режим, дають йому свою згоду. Багато спортсменів активно беруть участь у пропаганді через свої соцмережі, через участь у турнірах "Газпрому", і вони є активними прихильниками Путіна.

Це корт, де пройшло моє дитинство. Я тренувалася там багато років. Коли я побачила це фото, то зрозуміла, що це величезна частина моїх дитячих спогадів. І коли бачиш, що з цим сталося, це дуже боляче. Це справді неймовірно боляче бачити", — наводить слова Олійникової btu.org.ua.

Зазначимо, що перемога над Пріданкіною стала для Олександри дебютною на турнірах Grand Slam.

У другому колі ґрунтового мейджора Олійникова зіграє проти австралійки Кімберлі Біррелл. Матч відбудеться у четвер, 28 травня.

Додамо, що три українки уже подолали другий раунд Roland Garros-2026. Це зробили Еліна Світоліна, Марта Костюк та Юлія Стародубцева, яка сенсаційно вибила з турніру другу ракетку світу Олену Рибакіну з Казахстану.

Водночас три інші українки — Даяна Ястремська, Ангеліна Калініна та Дар'я Снігур — уже завершили свої виступи в одиночному розряді Roland Garros-2026.

Раніше повідомлялося, що Олійникова поскаржилася на погрози та цькування від WTA.

Також ми розповідали, що Олійникова викрила зірок WTA, які підтримують Путіна.

