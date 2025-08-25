Українська тенісистка програла росіянці й вибула на старті US Open-2025

Юлія Стародубцева / © Associated Press

Українська тенісистка Юлія Стародубцева (№66 WTA) не зуміла подолати перше коло основної сітки одиночного розряду US Open-2025.

У своєму стартовому матчі на турнірі 25-річна уродженка Каховки програла нейтральній тенісистці з російським паспортом Анні Блінковій (№78 WTA) – 3:6, 1:6.

Поєдинок тривав 1 годину і 29 хвилин. Стародубцева жодного разу не подавала навиліт, зробила одну подвійну помилку і використала 2 з 2 брейкпойнтів. Це була перша очна зустріч тенісисток.

Юлія втретє в кар'єрі виступила на US Open. Їй ще жодного разу не вдалося пробитися до другого кола цього турніру Grand Slam.

Крім Стародубцевої, нашу країну в основній сітці Відкритого чемпіонату США також представлятимуть Еліна Світоліна, Марта Костюк і Даяна Ястремська.

У першому раунді Світоліна (WTA №13) зустрінеться з угоркою Анною Бондар (WTA №96), Костюк (WTA №29) зіграє з британкою Кеті Бултер (WTA №48), а Ястремська (WTA №32) позмагається з нейтральною тенісисткою з російським паспортом Анастасією Павлюченковою (WTA №44).

Чинною чемпіонкою US Open є перша ракетка світу "нейтральна" білоруска Аріна Соболенко, яка торік у фіналі обіграла американку Джессіку Пегулу.

Нагадаємо, чемпіонкою жіночого парного розряду US Open-2024 стала українка Людмила Кіченок у дуеті з латвійкою Оленою Остапенко.