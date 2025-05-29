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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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Українська тенісистка розгромно програла та вибула з Roland Garros-2025

Ангеліна Калініна завершила виступи на французькому мейджорі.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Ангеліна Калініна

Ангеліна Калініна / © Associated Press

Українська тенісистка Ангеліна Калініна (№113 WTA) не зуміла пробитися до третього кола основної сітки Roland Garros-2025.

У матчі другого раунду турніру 28-річна уродженка Нової Каховки зазнала розгромної поразки від француженки Луа Буассон (№361 WTA) – 1:6, 2:6.

Поєдинок тривав 1 годину і 3 хвилини. Калініна жодного разу не подавала навиліт і зробила одну подвійну помилку. На її рахунку 12 віннерів і 18 невимушених помилок.

Це була третя очна зустріч тенісисток, у попередніх двох перемогу здобула українка.

Зазначимо, що в першому колі французького мейджора Ангеліна розгромила ексросіянку Еліну Аванесян, яка від серпня 2024 року виступає під прапором Вірменії.

Україну в одиночному розряді Roland Garros-2025 продовжать представляти три тенісистки – Еліна Світоліна, Даяна Ястремська та Юлія Стародубцева, які змогли подолати другий раунд змагань.

Раніше повідомлялося, що українська тенісистка Марта Костюк сенсаційно вилетіла на старті Roland Garros-2025.

Чинною чемпіонкою турніру є Іга Швьонтек, яка торік утретє поспіль перемогла на Відкритому чемпіонаті Франції. Польська тенісистка виграла чотири з п'яти останніх Roland Garros.

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