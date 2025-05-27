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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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Українська тенісистка розгромила ексросіянку на старті Roland Garros-2025

Ангеліна Калініна стала четвертою українкою, яка пробилася до другого кола цьогорічного французького мейджора.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Ангеліна Калініна

Ангеліна Калініна / © Associated Press

Українська тенісистка Ангеліна Калініна (№113 WTA) подолала стартовий раунд основної сітки Roland Garros-2025.

У своєму першому матчі на цьому турнірі 28-річна уродженка Нової Каховки розгромила ексросіянку Еліну Аванесян (№40 WTA), яка від серпня 2024 року виступає під прапором Вірменії – 6:1, 6:2.

Для Калініної це повторення особистого рекорду на Roland Garros. Раніше вона доходила до другого кола французького мейджора у 2021 та 2022 роках.

Наступною суперницею Ангеліни стане переможниця матчу між француженкою Луа Буассон та бельгійкою Елізе Мертенс.

Калініна стала четвертою українкою, яка пробилася до другого кола Roland Garros-2025. Раніше це змогли зробити Еліна Світоліна, Даяна Ястремська та Юлія Стародубцева.

Нагадаємо, українська тенісистка Марта Костюк сенсаційно вилетіла на старті Roland Garros-2025.

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