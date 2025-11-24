- Дата публікації
Українська тенісистка стала чемпіонкою турніру WTA у Чилі
Олександра Олійникова завоювала третій титул на рівні WTA 125 у кар'єрі.
Українська тенісистка Олександра Олійникова (№109 WTA) стала переможницею турніру WTA 125 у Коліні (Чилі).
У фіналі 24-річна уродженка Києва обіграла француженку Леолію Жанжан (№106 WTA).
Матч тривав 1 годину 52 хвилини і завершився перемогою нашої співвітчизниці з рахунком 7:5, 6:1.
Зазначимо, що на турнірі в Коліні українка не програла своїм суперницям жодного сета, а ця перемога стала для неї десятою поспіль.
Двома тижнями раніше Олійникова стала переможницею змагань ідентичної категорії в Тукумані (Аргентина).
Загалом у Олександри тепер три титули категорії WTA 125 у кар'єрі. У вересні цього року вона також виграла турнір в італійському Толентіно.
Олійникова завдяки своєму тріумфу в Коліні оновить особистий рекорд у рейтингу WTA – вона дебютує в топ-100, піднявшись на 95-те місце.
