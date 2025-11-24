ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
91
Час на прочитання
1 хв

Українська тенісистка стала чемпіонкою турніру WTA у Чилі

Олександра Олійникова завоювала третій титул на рівні WTA 125 у кар'єрі.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Олександра Олійникова

Олександра Олійникова / instagram.com/popular/wta-125-colina

Українська тенісистка Олександра Олійникова (№109 WTA) стала переможницею турніру WTA 125 у Коліні (Чилі).

У фіналі 24-річна уродженка Києва обіграла француженку Леолію Жанжан (№106 WTA).

Матч тривав 1 годину 52 хвилини і завершився перемогою нашої співвітчизниці з рахунком 7:5, 6:1.

Зазначимо, що на турнірі в Коліні українка не програла своїм суперницям жодного сета, а ця перемога стала для неї десятою поспіль.

Двома тижнями раніше Олійникова стала переможницею змагань ідентичної категорії в Тукумані (Аргентина).

Загалом у Олександри тепер три титули категорії WTA 125 у кар'єрі. У вересні цього року вона також виграла турнір в італійському Толентіно.

Олійникова завдяки своєму тріумфу в Коліні оновить особистий рекорд у рейтингу WTA – вона дебютує в топ-100, піднявшись на 95-те місце.

Раніше повідомлялося, що Еліна Світоліна стала володаркою престижної нагороди за виступ у складі збірної України.

Дата публікації
Кількість переглядів
91
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie