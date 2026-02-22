Українська тенісистка стала переможницею престижного турніру в Португалії

Дар'я Снігур / © Associated Press

Українська тенісистка Дар'я Снігур (№133 WTA) виграла турнір WTA 125 у португальському Оейраші.

У фіналі 23-річна українка перемогла швейцарку Вікторію Голубич (№88 WTA) з рахунком 6:3, 6:3.

Матч тривав 1 годину і 25 хвилин. Дар'я не подавала навиліт, зробила 2 подвійні помилки і використала 7 з 9 брейкпойнтів.

Для Снігур це перший титул рівня WTA 125 у кар'єрі. До цього вона ніколи не вигравала подібні змагання.

Нагадаємо, напередодні інша українська тенісистка Еліна Світоліна зазнала поразки у фіналі турніру WTA 1000 в Дубаї.