Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
141
Час на прочитання
1 хв

Українська тенісистка стала переможницею престижного турніру в Португалії

Дар'я Снігур виборола перший у кар'єрі титул на рівні WTA 125.

Максим Приходько
Дар'я Снігур

Дар'я Снігур / © Associated Press

Українська тенісистка Дар'я Снігур (№133 WTA) виграла турнір WTA 125 у португальському Оейраші.

У фіналі 23-річна українка перемогла швейцарку Вікторію Голубич (№88 WTA) з рахунком 6:3, 6:3.

Матч тривав 1 годину і 25 хвилин. Дар'я не подавала навиліт, зробила 2 подвійні помилки і використала 7 з 9 брейкпойнтів.

Для Снігур це перший титул рівня WTA 125 у кар'єрі. До цього вона ніколи не вигравала подібні змагання.

Нагадаємо, напередодні інша українська тенісистка Еліна Світоліна зазнала поразки у фіналі турніру WTA 1000 в Дубаї.

