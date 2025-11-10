Українська тенісистка стала переможницею турніру WTA в Аргентині

Олександра Олійникова / instagram.com/tucumanopenwta

Реклама

Українська тенісистка Олександра Олійникова (№135 WTA) стала переможницею турніру WTA 125 в Тукумані (Аргентина).

У фіналі 24-річна уродженка Києва обіграла Маяр Шериф (№103 WTA) з Єгипту.

Матч тривав 2 години 24 хвилини та завершився вольовою перемогою нашої співвітчизниці з рахунком 3:6, 6:2, 6:2.

Реклама

Для 24-річної Олійникової це другий титул категорії WTA 125 у кар'єрі. У вересні цього року вона виграла турнір в італійському Толентіно.

Перемога в Тукумані принесла Олександрі 15 500 доларів призових та 125 рейтингових очок.

У світовому рейтингу вона піднялася на 109-те місце, оновивши свій особистий рекорд, і стала четвертою ракеткою України, обійшовши Юлію Стародубцеву.

Раніше повідомлялося, що Еліна Світоліна стала володаркою престижної нагороди за виступ у складі збірної України.