Українська тенісистка стала переможницею турніру WTA в Аргентині
Олександра Олійникова здобула свій другий титул на рівні WTA 125 у кар'єрі.
Українська тенісистка Олександра Олійникова (№135 WTA) стала переможницею турніру WTA 125 в Тукумані (Аргентина).
У фіналі 24-річна уродженка Києва обіграла Маяр Шериф (№103 WTA) з Єгипту.
Матч тривав 2 години 24 хвилини та завершився вольовою перемогою нашої співвітчизниці з рахунком 3:6, 6:2, 6:2.
Для 24-річної Олійникової це другий титул категорії WTA 125 у кар'єрі. У вересні цього року вона виграла турнір в італійському Толентіно.
Перемога в Тукумані принесла Олександрі 15 500 доларів призових та 125 рейтингових очок.
У світовому рейтингу вона піднялася на 109-те місце, оновивши свій особистий рекорд, і стала четвертою ракеткою України, обійшовши Юлію Стародубцеву.
Раніше повідомлялося, що Еліна Світоліна стала володаркою престижної нагороди за виступ у складі збірної України.