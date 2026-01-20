Українська тенісистка вразила вчинком на Australian Open і звернулася з важливим меседжем

Олександра Олійникова / © Associated Press

Реклама

Українська тенісистка Олександра Олійникова вразила вчинком після поразки від американки Медісон Кіз у першому колі основної сітки Australian Open-2026.

25-річна українка прийшла на післяматеву пресконференцію у футболці з написом "Мені потрібна ваша допомога, щоб захистити українських дітей і жінок, але я не можу говорити про це тут".

Також Олександра звернулася з важливим меседжем, закликавши допомогти захистити українців під час війни проти російських окупантів.

Реклама

"У мене є меседж, і він дуже прямий, бо нам потрібна ваша допомога. Я хотіла б поділитися тим, як люди можуть допомогти українцям. Якщо ви хочете запитати мене про це, ми повинні зробити це поза межами турнірної пресконференції. Це дуже важлива частина. І так, я справді знаю і можу розповісти, як люди можуть допомогти захистити наших цивільних, наших дітей, а також захистити мене особисто, бо я тренуюся в Україні.

Я готувалась до цього турніру в Україні, і під час підготовки чула вибухи. Востаннє було кілька масованих атак. Останню ніч перед поїздкою сюди я провела в Україні – вибух був просто біля мого дому, і дрон влучив у будинок прямо навпроти, через дорогу. Моя квартира буквально тремтіла від вибуху. Тож так, я знаю, як люди можуть допомогти захистити українців і захистити їх від цих дронів. Але про це нам потрібно говорити окремо.

Кожна можливість сказати щось про Україну важлива, тому що, знаєте, це сумно, але війна триває дуже довго, і, думаю, люди з часом втрачають до неї увагу. А зараз в Україні немає електрики. У моїй квартирі немає світла, води, тепла – ось така реальність. І кожна можливість сказати про це, я вважаю, дуже важлива", – сказала Олійникова.

Додамо, що Україну в основній сітці Australian Open-2026 представляли шість тенісисток. Перше коло змагань подолала лише Еліна Світоліна, тоді як Марта Костюк, Даяна Ястремська, Юлія Стародубцева, Олександра Олійникова та Ангеліна Калініна не зуміли пробитися до другого раунду.

Реклама

Нагадаємо, чинною чемпіонкою австралійського мейджора є американка Медісон Кіз. Найкращий результат серед українок на попередньому Australian Open показала Світоліна, яка зупинилася у чвертьфіналі після поразки від майбутньої переможниці турніру.

Раніше повідомлялося, що Світоліна стала чемпіонкою турніру WTA 250 у новозеландському Окленді.