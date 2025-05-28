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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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Українська тенісистка вибила росіянку з Roland Garros-2025

Юлія Стародубцева вперше в кар'єрі дісталася третього раунду на турнірах Grand Slam.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Юлія Стародубцева

Юлія Стародубцева / © Associated Press

Українська тенісистка Юлія Стародубцева (№81 WTA) пройшла до третього кола основної сітки Roland Garros-2025.

У другому раунді змагань 25-річна українка перемогла нейтральну тенісистку з російським паспортом Анастасію Потапову (№37 WTA) – 7:6, 6:2.

Матч тривав 1 годину і 42 хвилини. Стародубцева один раз подавала навиліт, зробила 5 подвійних помилок і використала 6 з 9 брейкпойнтів.

Зазначимо, що на французькому мейджорі Юлія стартувала з кваліфікації, де у фінальному раунді поступилася чешці Сарі Бейлек. Утім, українка потрапила до основи турніру як лакі-лузер і вже встигла виграти два матчі, у першому колі вона перемогла німкеню Тамару Корпач (2:6, 6:1, 6:4).

Стародубцева вперше в кар'єрі дісталася третього раунду на турнірах Grand Slam. Досі вона грала у другому колі лише на Wimbledon-2024.

Наступною суперницею Юлії стане четверта ракетка світу італійка Жасмін Паоліні.

Стародубцева стала другою українкою, яка вийшла до третього раунду Roland Garros-2025. Раніше це зробила Еліна Світоліна, яка в другому колі здобула непросту перемогу над Анною Бондар з Угорщини.

Пізніше свої матчі другого кола Roland Garros-2025 проведуть ще дві українські тенісистки – Даяна Ястремська та Ангеліна Калініна.

Чинною чемпіонкою турніру є Іга Швьонтек, яка торік утретє поспіль перемогла на Відкритому чемпіонаті Франції. Польська тенісистка виграла чотири з п'яти останніх Roland Garros.

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Дата публікації
Кількість переглядів
190
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