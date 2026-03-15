Українська тенісистка виграла другий поспіль турнір в Анталії

Ангеліна Калініна / © Associated Press

Українська тенісистка Ангеліна Калініна виграла другий поспіль турнір WTA 125 у турецькій Анталії.

У фіналі 29-річна уродженка Нової Каховка обіграла словенку Тамару Зіданшек (№148 WTA) — 6:0, 6:3.

Завдяки перемозі Ангеліна підніметься на 62 позиції у рейтингу WTA та стане 127-ю ракеткою світу.

Для Калініної перемога на турнірі в Анталії стала другою поспіль. До цього вона в українському фіналі перемогла Олександр Олійникову.

