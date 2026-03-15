- Дата публікації
-
- Категорія
- Проспорт
- Кількість переглядів
- 154
- Час на прочитання
- 1 хв
Українська тенісистка виграла другий поспіль турнір в Анталії
Ангеліна Калініна стала переможницею турніру WTA 125 в Анталії.
Українська тенісистка Ангеліна Калініна виграла другий поспіль турнір WTA 125 у турецькій Анталії.
У фіналі 29-річна уродженка Нової Каховка обіграла словенку Тамару Зіданшек (№148 WTA) — 6:0, 6:3.
Завдяки перемозі Ангеліна підніметься на 62 позиції у рейтингу WTA та стане 127-ю ракеткою світу.
Для Калініної перемога на турнірі в Анталії стала другою поспіль. До цього вона в українському фіналі перемогла Олександр Олійникову.
Раніше повідомлляося, що Еліна Світоліна зупинилася за крок від фіналу турніру WTA 1000 в Індіан-Веллсі.