ТСН у соціальних мережах

Українська тенісистка виграла другий поспіль турнір в Анталії

Ангеліна Калініна стала переможницею турніру WTA 125 в Анталії.

Ангеліна Калініна

Ангеліна Калініна / © Associated Press

Українська тенісистка Ангеліна Калініна виграла другий поспіль турнір WTA 125 у турецькій Анталії.

У фіналі 29-річна уродженка Нової Каховка обіграла словенку Тамару Зіданшек (№148 WTA) — 6:0, 6:3.

Завдяки перемозі Ангеліна підніметься на 62 позиції у рейтингу WTA та стане 127-ю ракеткою світу.

Для Калініної перемога на турнірі в Анталії стала другою поспіль. До цього вона в українському фіналі перемогла Олександр Олійникову.

Раніше повідомлляося, що Еліна Світоліна зупинилася за крок від фіналу турніру WTA 1000 в Індіан-Веллсі.

