Українська тенісистка виграла турнір WTA у Франції
Ангеліна Калініна тріумфувала на змаганнях WTA 125 у Ліможі.
Українська тенісистка Ангеліна Калініна (№155 WTA) стала переможницею турніру WTA 125 у французькому Ліможі.
У фіналі 28-річна уродженка Нової Каховки обіграла француженку Ельзу Жакмо (№59 WTA) – 6:3, 4:6, 7:5.
Матч тривав 2 години і 38 хвилин. Ангеліна подала 5 разів навиліт, зробила 5 подвійних помилок і використала 5 з 8 брейкпойнтів.
Ангеліна зіграла у фіналі вперше від травня 2023 року – тоді вона взяла участь у вирішальному матчі турніру WTA 1000 в Римі.
Для Калініної це був перший турнір від початку червня. Тоді вона знялася з Wimbledon та відтоді не грала в офіційних матчах.
Це перша перемога Калініної на турнірі від грудня 2022-го, коли вона також виграла Open BLS de Limoges.