Українська тенісистка виграла турнір WTA у Франції

Ангеліна Калініна / © Associated Press

Реклама

Українська тенісистка Ангеліна Калініна (№155 WTA) стала переможницею турніру WTA 125 у французькому Ліможі.

У фіналі 28-річна уродженка Нової Каховки обіграла француженку Ельзу Жакмо (№59 WTA) – 6:3, 4:6, 7:5.

Матч тривав 2 години і 38 хвилин. Ангеліна подала 5 разів навиліт, зробила 5 подвійних помилок і використала 5 з 8 брейкпойнтів.

Реклама

Ангеліна зіграла у фіналі вперше від травня 2023 року – тоді вона взяла участь у вирішальному матчі турніру WTA 1000 в Римі.

Для Калініної це був перший турнір від початку червня. Тоді вона знялася з Wimbledon та відтоді не грала в офіційних матчах.

Це перша перемога Калініної на турнірі від грудня 2022-го, коли вона також виграла Open BLS de Limoges.