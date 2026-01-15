ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
100
Час на прочитання
1 хв

Українська тенісистка вийшла до фіналу парного турніру в Аделаїді

Людмила Кіченок побореться у головному поєдинку за трофей.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Людмила Кіченок

Людмила Кіченок / © twitter.com/FedCup

Українська тенісистка Людмила Кіченок пробилася до фіналу парного турніру WTA 500 в Аделаїді (Австралія).

У півфіналі 33-річна українка у дуеті з американкою Дезіре Кравчик здолали тандем Еллен Перес (Австралія) / Демі Схюрс (Нідерланди).

Зустріч тривала 1 годину 28 хвилин і завершилася перемогою українсько-американської пари з рахунком 6:2, 3:6, 10:7.

У фіналі Людмила і Дезіре поборються проти других сіяних – дуету Катерина Синякова (Чехія) / Чжан Шуай (Китай). Матч за трофей відбудеться у ніч проти 16 січня.

Раніше повідомлялося, що українські тенісистки дізналися суперниць на старті основної сітки Australian Open-2026.

Дата публікації
Кількість переглядів
100
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie