Українська тенісистка вийшла до фіналу парного турніру в Аделаїді

Людмила Кіченок / © twitter.com/FedCup

Українська тенісистка Людмила Кіченок пробилася до фіналу парного турніру WTA 500 в Аделаїді (Австралія).

У півфіналі 33-річна українка у дуеті з американкою Дезіре Кравчик здолали тандем Еллен Перес (Австралія) / Демі Схюрс (Нідерланди).

Зустріч тривала 1 годину 28 хвилин і завершилася перемогою українсько-американської пари з рахунком 6:2, 3:6, 10:7.

У фіналі Людмила і Дезіре поборються проти других сіяних – дуету Катерина Синякова (Чехія) / Чжан Шуай (Китай). Матч за трофей відбудеться у ніч проти 16 січня.

