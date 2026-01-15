- Дата публікації
-
- Категорія
- Проспорт
- Кількість переглядів
- 100
- Час на прочитання
- 1 хв
Українська тенісистка вийшла до фіналу парного турніру в Аделаїді
Людмила Кіченок побореться у головному поєдинку за трофей.
Українська тенісистка Людмила Кіченок пробилася до фіналу парного турніру WTA 500 в Аделаїді (Австралія).
У півфіналі 33-річна українка у дуеті з американкою Дезіре Кравчик здолали тандем Еллен Перес (Австралія) / Демі Схюрс (Нідерланди).
Зустріч тривала 1 годину 28 хвилин і завершилася перемогою українсько-американської пари з рахунком 6:2, 3:6, 10:7.
У фіналі Людмила і Дезіре поборються проти других сіяних – дуету Катерина Синякова (Чехія) / Чжан Шуай (Китай). Матч за трофей відбудеться у ніч проти 16 січня.
Раніше повідомлялося, що українські тенісистки дізналися суперниць на старті основної сітки Australian Open-2026.