Українська топтенісистка розгромно програла на старті турніру у Вашингтоні

Друга ракетка України Ангеліна Калініна не змогла вийти до другого кола турніру WTA 500 у Вашингтоні.

У своєму стартовому матчі Калініна (№28 WTA) програла американці Дженніфер Бреді (№1056 WTA), яка через травму коліна майже два роки не грала на професійному рівні.

Матч тривав одну годину 10 хвилин. Українська тенісистка зазнала розгромної поразки за два сети – 2:6, 1:6.

За проведений на корті час Калініна двічі подала навиліт, припустилася 5 подвійних помилок та реалізувала 1/1 брейкпоінт.

Зазначимо, що американка – фіналістка Australian Open-2021. У наступному раунді Бреді зіграє проти ще однієї представниці США Медісон Кіз (№16 WTA).

Таким чином, Україну на турнірі у Вашингтоні залишаються представляти дві тенісистки – Марта Костюк та Еліна Світоліна, яка у другому колі зустрінеться з "нейтральною" росіянкою Дар'єю Касаткіною. Матч українки проти росіянки відбудеться в середу, 2 серпня.

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