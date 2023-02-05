Українська топтенісистка в напруженій боротьбі поступилася у фіналі турніру в Хуахіні

Українська тенісистка Леся Цуренко (№136 WTA) програла китаянці Лінь Чжу (№54 WTA) у фінальному матчі турніру WTA 250 у Хуахіні (Таїланд).

Напружений поєдинок тривав годину та 46 хвилин. У кожному з двох сетів 33-річна українка зуміла нав'язати боротьбу суперниці, але схилити шальки терезів на свою користь, на жаль, не вдалося – 4:6, 4:6.

Упродовж матчу Цуренко припустилася трьох подвійних помилок та реалізувала шість із 14 брейкпойнтів. Китаянка виконала один ейс, зробила одну подвійну помилку і виграа вісім брейкпойнтів із дев'яти.

The moment Lin Zhu became a first-time WTA title holder in Hua Hin pic.twitter.com/TeihJ535Jh — wta (@WTA) February 5, 2023

Цуренко вшосте в кар'єрі грала у фіналі одиночних турнірів WTA та вперше від 2019 року, коли вона поступилася чешці Кароліні Плішковій на змаганнях в австралійському Брісбені. Загалом Леся має у своєму активі чотири титули серії WTA.

Нагадаємо, в Хуахіні на шляху до фіналу Цуренко перемогла бельгійку Ісалін Бонавентюре, росіянку Анну Калінську, німкеню Тетяну Марію та Б'янку Андреєску з Канади.

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