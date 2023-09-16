Українська важкоатлетка ціною травми здобула дебютну медаль чемпіонату світу

Анастасія Манєвська виграла "бронзу" в ривку, але була змушена достроково завершити змагання.

Українка Анастасія Манєвська стала бронзовою призеркою чемпіонату світу-2023 з важкої атлетики, який відбувається в саудівському Ер-Ріяді.

25-річна українська важкоатлетка, яка виступала у ваговій категорії до 87 кілограмів, у першій ж спробі у ривку взяла вагу 106 кг. Далі Манєвська двічі намагалася підняти штангу вагою 108 кг, але не змогла цього зробити.

А в останній спробі українка ще й зазнала травми плеча і була змушена знятися зі змагань, втративши нагоду поборотися за медалі у поштовху та за сумою двох дисциплін.

Чемпіонкою світу у двоборстві у категорії до 87 кг стала представниця Тайваню Ло Їн-Юань з результатом 245 кг.

Для Манєвської "бронза" у ривку – дебютна медаль у кар'єрі на чемпіонатах світу.

Загалом у скарбничці збірної України 4 нагороди на ЧС-2023: два "срібла" та дві "бронзи". Раніше Каміла Конотоп виборола два "срібла" та "бронзу" у вазі до 59 кг.

Наразі наша команда посідає 18-те місце у медальному заліку чемпіонату світу-2023 з важкої атлетики.

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