Українська важкоатлетка стала абсолютною чемпіонкою світу серед юніорок

Світлана Самуляк здобула три золоті медалі у вазі до 59 кг.

Українка Світлана Самуляк стала абсолютною чемпіонкою світу з важкої атлетики серед юніорок (U-20).

20-річна спортсменка оформила "золотий хет-трик" на турнірі у мексиканській Гвадалахарі, виборовши одразу три нагороди найвищого ґатунку у ваговій категорії до 59 кілограмів.

Самуляк перемогла у ривку (98 кг), поштовху (116 кг) та стала найкращою за сумою двоборства (214 кг).

Із загальним результатом 214 кг українка випередила Джесіку Паласіос з Еквадору (92 + 115 = 207) та японку Сеі Хігу (90 + 106 = 196).

Тепер Самуляк має п'ять нагород на рівні юніорського чемпіонату світу. Минулого року Світлана здобула "срібло" у ривку та двоборстві на світовій першості в Іракліоні (Греція).

Чемпіонат світу-2023 серед юніорів триває у Гвадалахарі від 15 до 23 листопада. Збірна України на цих змаганнях представлена трьома дівчатами та п'ятьма хлопцями.

Нагадаємо, дебютні медалі Україні на юнацькому ЧС-2023 приніс Андрій Ревко, який виграв "срібло" у ривку (100 кг) та бронзову медаль у сумі двоборства (220 кг) у ваговій категорії до 55 кг.

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