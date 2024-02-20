Українська важкоатлетка завоювала дві медалі на чемпіонаті Європи-2024

Анастасія Манєвська виборола два "срібла" у вазі до 87 кг.

Збірна України здобула ще дві нагороди на чемпіонаті Європи 2024 року з важкої атлетики, який відбувається у Софії (Болгарія). Дві срібні медалі виграла Анастасія Манєвська.

25-річна українка стала віцечемпіонкою континенту у ваговій категорії до 87 кілограмів. Анастасія піднялася на п'єдестал у поштовху та за сумою двоборства.

У ривку Манєвська взяла вагу 102 кг (шостий результат), у поштовху – 128 кг. Це дозволило їй посісти друге місце та завоювати "срібло" як у поштовху, так і за сумою двоборства (230 кг).

Чемпіонкою Європи стала норвежка Сольфрід Коанда, чий сумарний результатат склав 280 кілограмів.

Євро-2024 з важкої атлетики. Вага до 87 кг (жінки)

1. Сольфрід Коанда (Норвегія) – 120 кг (ривок) + 160 кг (поштовх) = 280 кг

2. Анастасія Манєвська (Україна) – 102 кг + 128 кг = 230 кг

3. Ріпсіме Хуршудян (Вірменія) – 105 кг + 122 кг = 227 кг

Манєвська втретє поспіль стала віцечемпіонкою Європи з важкої атлетики. На двох попередніх континентальних першостях вона ставала абсолютною віцечемпіонкою Євро: вигравала "срібло" в ривку, поштовху та двоборстві.

Загалом Україна на Євро-2024 з важкої атлетики має вже 12 медалей: 5 золотих, 6 срібних та одну бронзову.

Нагадаємо, раніше Каміла Конотоп стала абсолютною чемпіонкою Європи, виборовши три "золота", а Павло Заліпський здобув "срібло". Також чемпіонками Європи стали Ганна Давидова та Світлана Самуляк, які на двох виграли шість медалей.

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