Українка виборола другу медаль мультиспортивного Євро-2022 у велотреку

У Мюнхені триває мультиспортивний чемпіонат Європи-2022, де збірна України з велотреку здобула другу медаль.
Українська велосипедистка Олена Старікова виборола "бронзу" мультиспортивного Євро-2022 в кейрині.
У вирішальному заїзді українка протистояла медалістці чемпіонатів світу та Європи у Кейрині Нікі Дегрендель, 2-разовій чемпіонці Європи у кейрині Матільді Грос, чинній чемпіонці світу Леї Фрідріх, а також британці Софі Кейпвелл та полячці Урсулі Лось.
У підсумку Старікова змогла здобути "бронзу".
Українка виборола другу для себе нагороду мультиспортивного Євро-2022, після "срібла" в гіті. Загалом ж ця нагорода стала для спортсменки десятою на континентальних першостях.
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